Le chef de l'État ne prendra pas la parole avant samedi

Face au ras le bol général sur l'idée d'un troisième confinement, Emmanuel Macron qui devait éventuellement prendre la parole ce mercredi... diffère la prise de parole.

Les vacances d'hiver se rapprochant à grands pas, tous les scénarios sont désormais sur la table, y compris celui d'un reconfinement général, à l'instar de celui qui s'est produit au printemps. Un scénario certes évoqué mais qui n'a évidemment pas les faveurs du gouvernement au regard d'une situation économique et surtout sociale qui s'est considérablement dégradée depuis le premier confinement. Un ras le bol général lié au fait de supporter le confinement et le couvre-feu mais aussi les ruptures sociales induites. Le gouvernement semble vouloir temporiser au maximum et prendre la décision qui associera le plus de soutiens au sein de la population. Une nouvelle conférence de presse associant notamment Olivier Véran, Ministe de la santé devrait se tenir ce jeudi. Mais il reviendra au Président de la République d'annoncer de nouvelles mesures de restrictions, d'autant que l'idée est de contraindre au maximum le temps des vacances afin de limiter la casse au printemps.

L.G