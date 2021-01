Marie-Guite Dufay interpelle Bruno Le Maire à propos de General Electric Hydro Belfort

La présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté demande au ministre de l'Économie de «prendre les mesures qui s’imposent pour que General Electric ne puisse encore être juge et partie dans l’attribution des aides du comité consultatif».

General Electric Hydro Belfort : Marie-Guite Dufay interpelle Bruno Le Maire



Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a écrit ce jour à Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, afin d’alerter l’État sur la situation des salariés de GE Hydro Belfort.



La Présidente de Région demande notamment au ministre de prendre clairement position en faveur du projet porté par les salariés lors du prochain comité consultatif de réindustrisalisation dit « Maugis », qui se tiendra ce jeudi 28 janvier.



Marie-Guite Dufay précise également qu’elle réaffirmera à l’occasion de ce comité « tout l’intérêt de ce projet industriel pour le Nord Franche-Comté » et confirmera « le soutien du Conseil régional avec une possible prise de participation au capital de la future structure ».



Elle demande enfin à Bruno Le Maire de « prendre les mesures qui s’imposent pour que General Electric ne puisse encore être juge et partie dans l’attribution des aides du comité consultatif ».