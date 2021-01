«Stop aux contre-vérités honteuses du RN», répond Jérôme Durain

Tous les jeunes qui signent un contrat d’apprentissage ont les mêmes conditions de salaire, qui dépend de la branche professionnelle, de l’âge, du nombre d’heures travaillées. Un Français et un étranger sont accueillis de la même manière.Par ailleurs, il n’y a pas d’incitation financière à embaucher un mineur non accompagné en apprentissage.Les allégations du Rassemblement national sont non seulement infondées ; elles sont honteuses.L’apprentissage est une voie d’insertion professionnelle pour tous, quelle que soit l’origine. Pour tous ces jeunes à l’histoire de vie difficile, c’est un engagement dans la société française et au service de notre territoire.Contrairement au Rassemblement National, qui ne cherche qu’à diviser et stigmatiser en s’appuyant même sur des jeunes au parcours exemplaires, notre majorité se reconnaît pleinement dans des dispositifs visant à assurer l’équité de tous face à la loi.Jérome Durain, Président du Groupe « Notre Région d’Avance »