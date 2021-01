Le chiffre du jour sur info-chalon.com = 8,3

Selon l'Insee, le PIB a chuté de 8,3% l'an dernier en raison de cette situation sanitaire sans précédent. En 2019, la croissance française avait été de +1,5%.... Paradoxalement, sur le 3e trimestre de l'année, la croissance a été de +18,5 %.

Au quatrième trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) recule à nouveau selon l'INSEE qui publie les éléments suivants : "–1.3 % après +18,5 % au troisième trimestre 2020. La perte d’activité ce trimestre est marquée par le confinement en vigueur de fin octobre jusqu’à mi-décembre et par les couvre-feux mis en place au cours des mois d’octobre et décembre. Elle est néanmoins bien plus modérée que celle constatée lors du premier confinement de mars-mai 2020 : au quatrième trimestre 2020, le PIB est inférieur de 5,0 % à son niveau un an auparavant (glissement annuel) alors que le recul sur un an s’élevait à 18,8 % au deuxième trimestre. En moyenne sur l'année 2020, le PIB a fortement baissé (–8,3 %, après +1,5 % en 2019. Cette première estimation de la baisse annuelle d’activité et des autres agrégats annuels par somme des quatre trimestres sera consolidée lors de la publication du compte annuel provisoire 2020 fin mai 2021.

L’effet du deuxième confinement se traduit principalement dans les dépenses de consommation des ménages, qui baissent à nouveau fortement (–5,4 % au quatrième trimestre après +18,2 % au trimestre précédent). En revanche, la formation brute de capital fixe (FBCF) poursuit sa reprise (+2,4 % après +24,0 %). Au total, la demande intérieure finale (hors stocks) baisse à nouveau : elle contribue à l’évolution du PIB à hauteur de –2,7 points après +19,4 points au trimestre précédent.

Le commerce extérieur poursuit son redressement. Pour le second trimestre consécutif, les exportations augmentent davantage que les importations (+4,8 % après +21,9 % pour les exportations, et +1,3 % après +16,2 % pour les importations). Au total, le commerce extérieur contribue positivement à la croissance du PIB ce trimestre : +0,9 point, après +0,8 point au trimestre précédent. Enfin, les variations de stocks contribuent positivement à l’évolution du PIB (+0,4 point après –1,7 point)".