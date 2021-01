OFFRE D'EMPLOI - Cabinet d'expertise-comptable de Chalon recherche un gestionnaire de paye

RECHERCHE GESTIONNAIRE DE PAIE

EXCO SOCODEC, Cabinet d'expertise comptable et d'audit implanté sur 6 sites, membre du Réseau

national Exco et international Kreston, recherche, pour son bureau basé à Chalon (71) un Gestionnaire Paie (H/F) expérimenté.

Conscient que l'avenir s'inscrit avec vous, nos valeurs RH reposent sur l'épanouissement, le développement des connaissances et le respect des individus.

Rattaché à la Responsable du pôle paie, vous prenez en charge la gestion d’un portefeuille de clients locaux dans différents secteurs d’activité en autonomie. En lien étroit avec l’Expert-Comptable et le Responsable du pôle paie, vous intervenez en réel support sur toutes problématiques sociales. Vous produisez entre 250/300 bulletins de paie par mois sur une typologie de clientèle de TPE / PME locales. Vous pouvez également être en charge de l’établissement des contrats, des DPAE, des charges sociales, DSN, ainsi que des ruptures de contrats.

Rémunération sur 13 mois – à négocier selon profil

Parcours d’intégration digital

Charte de télétravail

Prise de poste : dès que possible

Profil et compétences

De formation Bac +2 minimum en Comptabilité ou Social, vous possédez une expérience d’au moins 3 ans en cabinet comptable. Connaissance du logiciel SILAE exigée

Autonome, organisé et doté d’un bon relationnel, vous êtes capable d’apporter un conseil de qualité aux clients. Votre dynamisme vous assure réussite et évolution dans la structure. Vous souhaitez intégrer une structure privilégiant les relations humaines et offrant un cadre de travail convivial en constante évolution dans un univers humainement riche…si cet environnement vous correspond : rencontrons-nous !

La confidentialité de votre démarche est assurée.

Si vous souhaitez rejoindre notre cabinet et mettre votre savoir-faire au service de nos clients, merci

d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à : Madame Sandra ESCRIBANO,

Assistante RH du cabinet [email protected]