VACCINATION - Le Préfet de Saône et Loire précise "que la vaccination se poursuit"

Communiqué du Préfet de Saône et Loire

En Saône-et-Loire, la campagne de vaccination dans les centres hospitaliers, les établissements accueillant des personnes âgées et les centres de vaccination suscite un fort engouement. A ce jour, 15 418 personnes sont vaccinées contre la Covid-19 dans le département. La Bourgogne-Franche-Comté est la région de France qui enregistre le plus grand nombre de personnes vaccinées au regard de sa population (2,61 %). Cette adhésion à la vaccination offre l’espoir de pouvoir sortir progressivement de la crise sanitaire.

La poursuite de la campagne de vaccination ces prochaines semaines repose sur une gestion des doses de vaccins à flux tendu, en raison de la baisse des approvisionnements de vaccins du laboratoire Pfizer. L’organisation des rendez-vous dans les centres de vaccination est ainsi adaptée au nombre de doses de vaccins effectivement livrées, la priorité absolue étant que les patients ayant reçu une première dose en janvier reçoivent la seconde dans le délai de 28 jours.

Dans ce contexte très évolutif, il est précisé que pour la Saône-et-Loire :

- les rendez-vous pris en février (première et seconde injection) dans les dix centres de vaccination seront assurés ;

- de nouveaux rendez-vous dans les centres de vaccination pourraient prochainement être proposés, en ligne et via la plateforme téléphonique, en fonction du nombre de doses de vaccins Pfizer et Moderna allouées au département. Une information spécifique sera faite sur ce point.

A noter enfin que jusqu’à présent, la Saône-et-Loire disposait de vaccins Pfizer. A compter de la première semaine de février, elle sera également dotée de vaccins Moderna.

Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire comprend et partage l’impatience légitime des Saône-et- Loiriens souhaitant se faire vacciner. Tout est mis en œuvre pour que toutes les personnes volontaires puissent être vaccinées dans les meilleurs délais.