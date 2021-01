8e Nuit des Conservatoires et 25e anniversaire du bâtiment du Conservatoire du Grand Chalon !

Ce vendredi 29 janvier, "c’est une Nuit virtuelle et aussi réelle qui va se vivre."

La 8ème Nuit des Conservatoires de ce vendredi 29 janvier est maintenue, pour dire largement que la vie artistique et pédagogique continue, plus que jamais. Tous les enseignants, les élèves inventent, s’adaptent, reformulent, reprogramment, cherchent… pour que le Conservatoire continue de remplir ses missions d’enseignement, de création et de diffusion.

En attendant, c’est une Nuit virtuelle et aussi réelle qui va se vivre. Virtuelle, derrière vos écrans et pas sur place, mais ce soir, des élèves du Conservatoire nous font le plaisir et l’honneur de proposer au plateau des moments magiques en direct.



Le programme est varié, il alternera danse, musique et théâtre, dans divers formats, diverses esthétiques. A titre d’exemples :



- un duo Vibraphone / marimba présenté par Pétronille Desaint et Arthur Leplat, deux brillants étudiants de la classe de percussions de Joël Lorcerie et Stéphanie Huteau.

- Jean Jacques Parquier et Lucie Donet, nos deux enseignants en théâtre, ont fait le choix de vous proposer des petites vignettes théâtrales tout au long de cette soirée.

- Un Battle Hip Hop dans les règles de l’art est proposé également avec les élèves en Troisième cycle de la classe de Jérémy Pirello.