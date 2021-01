C'est parti pour les travaux de rénovation de la rue de Dracy à Givry

Ils ont débuté début janvier et, si tout va bien, devraient se terminer en février 2022.

Ce chantier, initialement prévu en 2020, a été retardé pour cause de COVID. Il fait suite au souhait du Syndicat mixte des eaux de Chalon Sud de renouveler rapidement les conduites présentes sur cette portion de réseau, car leur mauvais état occasionne des pertes d'eau importantes.

Ces travaux seront réalisés par l'entreprise DBTP, basée à Epervans, et devraient durer au moins 5 mois. Plus si la présence de roche dans le sous-sol est plus importante que prévu, ce qui semble être le cas, selon Eric Chanoit, responsable du chantier.

La circulation ne sera pas interrompue, mais alternée, sur les 7 kilomètres, qui relient la Salle des fêtes de Dracy au Garage Augoyat à Givry.

Les coupures d'eau seront limitées aux raccordements de la nouvelle conduite et des branchements de chaque maison, qui borde la route.

Le SYSDEL, Syndicat Départemental d'énergie de Saône et Loire, Orange et la commune de Givry vont profiter de l'occasion pour enfouir les réseaux électriques et télécom, qui longent la rue de Dracy. Normalement, ce deuxième chantier devrait débuter en juin 2021.

Une fois tous ces travaux terminés, la commune attendra février 2022 pour procéder à la réfection de la voirie et des trottoirs. « Ceci laissera à la terre le temps de se poser », comme nous l'a dit Jean Lanni, Adjoint au Maire en charge du Patrimoine.

Selon Sébastien Ragot, le Maire givrotin, ce chantier sera mis à profit pour mettre en valeur une des entrées du village, qui représente pour lui une «connexion naturelle entre les 2 communes de Dracy et Givry, qui ont de nombreuses interactions.».

Cela passera par un « cheminement sécurisé, doux et paysager, qui sera défini en concertation avec les riverains et le Comité participatif. ».

Le coût de cette opération pour la Mairie s'élève à 642 647 euros hors taxe. Mais elle devrait bénéficier d'aides financières de la part du Conseil départemental de Saône et Loire et du Grand Chalon.