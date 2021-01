Maxime Lasserre préside désormais la Jeune Chambre Economique de Chalon

Qui dit changement d’année dit changement à la tête de la Jeune Chambre Economique de Chalon avec l’arrivée d’un nouveau président Maxime Lasserre.

La Jeune Chambre Economique de Chalon a un nouveau président. Il s’agit de Maxime Lasserre, qui succède à Ludovic Berteau, dont le mandat, au bout de deux mois et demi, a été bouleversé par la pandémie de Covid-19. Jusque dans les dernières minutes, puisque c’est en visioconférence que s’est déroulée l’assemblée générale élective depuis les locaux d’Active, l’un des principaux partenaires de la JCEL chalonnaise.

Maxime Lasserre est âgé de 27 ans et est chargé d’affaires chez KEOPS conception, société spécialisée dans la construction de bâtiments d’entreprises industriels, tertiaires et commerciaux. Son âge fait de lui sans conteste le plus jeune ou tout au moins l’un des plus jeunes présidents que la JCE de Chalon n’ait jamais eu depuis sa création en 1963.

Membre depuis janvier 2020, après avoir été pendant plusieurs mois un observateur des plus efficaces, Maxime Lasserre a connu une ascension fulgurante au sein du mouvement Jeune Chambre. Il sera assisté par Ludovic Berteau, past-président et trésorier, Flavie Daydé, vice-présidente en charge du développement, Tissame Mohammedi, vice-présidente en charge de la communication, et Zoé Mayoud, secrétaire.

Trois actions phares



A la tête de l’équipe « Infinity », Maxime Lasserre souhaite poursuivre le travail de ses prédécesseurs, qui ont fait de Chalon une des plus dynamiques jeunes chambres économiques parmi les onze que compte la Bourgogne Franche-Comté. Et notamment à travers trois actions phares : « Autour du 20 du mois, un vin du coin », le club partenaires et « Tremplin ».

« Autour du 20 du mois, un vin du coin », désormais appelé « Autour du 20, un vin du coin », consiste à mettre en avant chaque mois un vigneron local au cours d’une soirée en afterwork dans un bar-restaurant du centre ville de Chalon. Consistait, devrions nous écrire, puisque l’action, lancée en octobre 2019, a été stoppée net dans son succès en mars 2020 par le Covid-19. Mais les membres Jeune Chambre ne se laissent pas décourager aussi facilement. Le président Lasserre et son équipe ont ainsi décidé de la relancer en s’adaptant à la situation inédite que nous vivons. En proposant aux Chalonnais et aux Grand Chalonnais de commander des box de dégustation, associant un domaine de la Côte chalonnaise à un restaurateur. Cerise sur le gâteau, les « clients » ont la possibilité de partager un moment privilégié avec le vigneron et le chef en format dématérialisé, durant lequel les professionnels présentent leurs produits. Les invités de janvier ont été le renommé traiteur « L’Epicurien des Vignes », un des partenaires de la JCEL, et le non moins réputé Domaine Berthenet de Montagny-les-Buxy.

Quatre nouveaux partenaires



Il est loin le temps où la JCE de Chalon comptait une soixantaine de membres. Au fil des années son effectif s’est réduit comme une peau de chagrin. Afin de tenter d’inverser la tendance, ses responsables actuels ont décidé de s’appuyer sur un club partenaires. Fin 2020 la Jeune Chambre Economique de Chalon comptait une vingtaine de partenaires, dont la Ville de Chalon et le Grand Chalon. Bonne nouvelle : quatre nouveaux sont venus la rejoindre en janvier, à savoir la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) 71, l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) 71, Nicéphore Cité et TM Edition et Communication.

Coup de pouce aux apprentis de l’industrie

Troisième action et non des moindres : « Tremplin ». Action organisée en partenariat avec le Pôle formation UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Bourgogne 21-71 et qui s’adresse à des apprentis en recherche active d'une entreprise afin de les mettre en relation avec des industriels de notre territoire. L’objectif étant de leur apprendre comment se présenter lors d’un recrutement pour qu’ils soient au top le jour J.

Distinction et départ

L’un des premiers gestes de Maxime Lasserre, en tant que président, a été de féliciter Antoine Filipek, membre du club, nommé ambassadeur Jeune Chambre, lors du congrès de la Fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté le 12 décembre dernier. Le titre d'ambassadeur est une distinction régionale accordée aux membres ou anciens membres, en reconnaissance de services remarquables rendus à la Jeune Chambre Economique aux niveaux local et régional.

En fin d’assemblée générale, ses amis de la JCE de Chalon ont rendu hommage à David Lefort, membre depuis 2013 et président en 2016, atteint par la limite d’âge des 40 ans.

Gabriel-Henri THEULOT