AVIS DE DECES - Madame Anne COLIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Catherine Rey, sa fille ;

Philippe Colin, son fils ;

Sébastien et Magalie, Christophe, Delphine, Anthony et Marthe, Guillaume et Karine,

ses petits-enfants ;

Mathéo, Ilane et Gabin,

ses arrière-petits-fils ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne COLIN



survenu le 20 janvier 2021, à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 3 février 2021 à onze heures quinze au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Des dons au profit de l'Association Française contre les Myopathies pourront être faits.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Michel

et de sa fille

Françoise