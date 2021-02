Janine Babin, une passionnée du chant choral nous a quittés

Janine Babin, ( ndlr : à droite sur la photo) ex-présidente de la Lyre bourguignonne devenue Prélude à la lyre, vient de nous quitter. C’est avec une grande tristesse que nous avons appris cette nouvelle.

En effet, entrée dans les années 50 par hasard dans cette chorale pour remplacer haut-le-pied une chanteuse, elle ne l’a plus jamais quittée. Passionnée par le chant choral, elle en a assuré la présidence avec un dévouement et un talent hors du commun et unanimement appréciés par toutes les personnes qui l’ont accompagnée ou rencontrée.

Son engagement s’est élargi notamment au sein de l’Union des Sociétés Musicales et chorales de Chalon-sur-Saône (USMC), avec laquelle elle a toujours eu des rapports fructueux et généreux. C’est elle qui a souhaité qu’au moment de la dissolution de cette chorale les actifs soient partagés entre les chorales membres de cette union, qui l’ont vivement remerciée à cette occasion.

La cérémonie d’inhumation aura lieu le lundi 8 février au au Crématorium de Crissey à 9h30.

JCR

Photo USMC