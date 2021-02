AVIS DE DECES - Monsieur Roger RODOT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Colette Rodot, née Chaumet, son épouse ;

Rémy et Anne-Marie, François et Nicole, Claudine et Daniel, Sylvie et Luc,

ses enfants ;

Julien et Laurence, Damien et Priscilla, Emilie et Sébastien, Pauline et Nicolas, Emma et Thibaud,

Jérôme, Clément, Olivier, Hélène et Victor, ses petits enfants ;

Mathilde, Neal, Elise, Lison, Gabin, ses arrière-petits enfants ;

Paule Colzart, Claude et Pierre Grinand, ses belles-sœurs et beau frère ;

ses neveux, petits-neveux, cousins et cousines ;

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger RODOT



survenu à l'âge de 92 ans

Ses obsèques se dérouleront jeudi 4 février à dix heures trente, en l'église de Châtenoy Le Royal.

Ni plaques, ni fleurs.

Une urne à dons, au profit de l' UNICEF sera à disposition.

La famille tient à remercier le personnel du CCAS de Châtenoy Le Royal, pour sa gentillesse et son dévouement.

Roger repose au centre funéraire 115 avenue Boucicaut à Chalon sur Saône.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciement à toutes les personnes qui lui rendront un dernier hommage.