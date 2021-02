AVIS DE DECES - Marie-Thérèse BERT née JACOB

OSLON, SAINT-MARCEL



Christiane et Jean Filleule,

Odile Bert,

ses enfants ;

Nathalie et Pascal Bussonnet,

Sandra Filleule,

Johan et Véronique Filleule,

ses petits-enfants ;

Marie, Quentin, Arthur, Antoine, Jade, Emma, Lisa,

ses arrière-petits-enfants ;

les familles Jacob et Tavernier,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Marie-Thérèse BERT

née JACOB

survenu le 1er février 2021,

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 février 2021 à 15 heures 00, en l'église de Saint-Marcel.

Marie-Thérèse repose à la chambre funéraire de Roc Eclerc à Saint-Rémy.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD Roger Lagrange et de la Résidence Les Hirondelles pour sa gentillesse et son dévouement.

Marie-Thérèse a rejoint son mari

Roger

décédé en 2016, et son fils

Jean-Paul

décédé en 2020.