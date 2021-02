AVIS DE DECES - Madame Ginette PONCET née COULON

CHALON-SUR-SAÔNE



Maurice Poncet,

son époux ;

Sylvie Poncet,

Marie-Hélène et Auguste Cottin,

ses filles et son gendre ;

Laurent, Vincent [&] Margot, ses petits-enfants ;

Simone Poncet,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette PONCET

née COULON

survenu le 1er février 2021, à l'aube de ses 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 février 2021 à neuf heures trente, en l'église du Sacré-Cœur.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD du Bois-de-Menuse pour sa gentillesse et son dévouement.