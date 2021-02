AVIS DE DECES -Jacqueline BARBARIN née JACQUIOT

CHALON-SUR-SAÔNE, - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Juliette et Ciro Nappi,

sa fille et son gendre ;

Livia Nappi et Juan Pablo Alvarez,

Lorenzo Nappi,

ses petits-enfants ;

Frédéric Gaches,

son neveu ;

Marie Barbarin ,

sa petite-nièce ;

ainsi que toute la famille,

ont la tritesse de vous faire part du décès de

Jacqueline BARBARIN

née JACQUIOT

survenu à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses

auront lieu le samedi 6 février à 11H15 au crématorium de Crissey.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront par à sa peine.