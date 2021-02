Alice Prost deuxième centenaire de Saint-Marcel

Saint-Marcel compte désormais une deuxième centenaire en la personne d’Alice Prost, née le 1er février 1921.

Il y a tout juste cent ans, le 1er février 1921, à 9 heures du matin, comme on disait à l’époque, une jolie petite fille, prénommée Alice, voyait le jour. Un siècle plus tard, le 1er février 2021, Alice, devenue Madame Prost, a reçu la visite du maire de Saint-Marcel, Raymond Burdin, venu lui offrir un magnifique bouquet de fleurs en cette journée pas comme les autres.

La nouvelle centenaire habite toujours dans une maison de famille, située rue Saint-Fiacre. Aidée par une assistante de vie au quotidien et par un jardinier pour l’entretien des extérieurs. Et choyée par sa petite-fille Caroline ainsi que par toute sa famille et tous ses amis. Alice Prost est une grand-mère toujours active et très coquette, et qui partage son temps entre la couture, la lecture, et la télévision.

Trente-quatre années à l’Union Maraîchère

Alice s’est mariée le 13 février 1943 à René Prost. De cette union est né un fils, Daniel, lequel a eu une fille Caroline. Mais hélas elle a eu la douleur de perdre son époux et son fils, trop tôt ravis à son affection. Alice Prost a été de 1945 à 1979 responsable des ventes à l’Union Maraîchère, dont le directeur n’était autre que son mari.

Lors de sa visite, Raymond Burdin était accompagné par Sylvie Rollet, adjointe en charge de la solidarité, de l’action sociale et du handicap, vice-présidente du CCAS de Saint-Marcel.

Alice Prost est la seconde centenaire de Saint-Marcel après Mme Marcelle Flatot en 2020.

Gabriel-Henri THEULOT