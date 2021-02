AVIS DE DECES - Madame Denise MOROT née LAPRAYE

GIVRY, BUXY, - LESSARD-LE-NATIONAL



Michel et Micheline Morot,

Hervé et Fabienne Morot,

Edwige et Jacky Raudet,

ses enfants ;

Sandrine et Sylvain, Nadège et Christophe,

Karen et Luc, Sabrina et Ludovic,

Céline et Xavier,

Grégory, Cédric,

ses petits-enfants ;

Chloé, Clovis,

Léa, Victor,

Marylou, Bérénice,

Mattéo, Elèna,

ses arrière-petits-enfants ;

Jeannine Lapraye,

Madeleine Lapraye et René,

Denise Margeon,

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

Sylviane Marion,

Daniel Lapraye,

ses filleuls ;

ses neveux et nièces ;

cousins et cousines ;

ainsi que ses nombreux amis,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Madame Denise MOROT

née LAPRAYE

survenu le 3 février 2021, à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 16 février 2021 à dix heures trente en l'église de Givry, suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Mme Morot sera visible du dimanche 7 février au lundi 8 février 2021 à la chambre funéraire de Buxy.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir

André

son époux, décédé en 2016 et remercie l'EHPAD Notre-Dame de Marloux à Mellecey pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.