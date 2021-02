AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude PERE

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Thérèse Père,

son épouse ;

Laetitia Père et Philippe Garnier, Vanessa et Frédéric Ancel,

ses filles et leurs conjoints ;

Christophe, Stéphane et Adrienne, Sébastien et Audrey,

ses fils et leurs conjointes ;

ses petits-enfants adorés ;

Eric Serpaggi et Catherine,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude PERE



survenu le 4 février 2021, à l'âge de 61 ans.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de sa maman,

Angèle SERPAGGI

décédée en 2007, son petit-fils

Bradley

décédé 2019, son beau-frère

Joël

décédé en 2017.

La famille remercie Stéphanie et Mélanie, les infirmières libérales pour leur gentillesse et leur dévouement.