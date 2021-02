AVIS DE DECES - Madame Jeannine CHEVROT née PAOUR

CHALON-SUR-SAÔNE`



Jean-François Chevrot et Cécile Lhuissier,

son fils et sa belle-fille ;

Jean-Jacques et Monique Paour,

son frère et sa belle-sœur ;

François Baron,

son beau-frère ;

Emmanuel Paour et

ses enfants ;

Pascale Baron et

sa fille Clémence ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine CHEVROT

née PAOUR

survenu le 31 Janvier 2021, à l'âge de 90 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 11 février 2021 à quinze heures quinze, au crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Buxy pour son dévouement.

Elle rappelle à votre souvenir la mémoire de

Pierre

son mari, décédé en 2000, et

Simone

sa sœur, décédée en 2019.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.