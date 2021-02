A Châtenoy le Royal : Le CAP Centre d'Activités Physiques Adaptées & Santé

Le premier Centre d’Activités Physiques adaptées de la région chalonnaise, installé à Châtenoy-le-Royal, est ouvert depuis ce début d’année 2021.

Situé dans la zone du Maupas à Châtenoy-le-Royal ce centre accueille tout public sur rendez-vous dans un bâtiment pouvant recevoir les personnes à mobilité réduite. Il est situé au 36 avenue Condorcet à Chatenoy-le-Royal, (accès entre le Crédit Mutuel et la Société Générale). Ce centre APA ou APAS a été créé par deux jeunes enseignants Gaëtan Jeudy âgé de 30 ans et Benjamin Geniaux d’un an son cadet. Ils ont fait leurs études à la Fac de Dijon et obtenu un master STAPS APA-Santé (bac+5) (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) Ils ont exercé dans divers structures avant de décider d’ouvrir cet établissement dédié. Ils se connaissent depuis la Fac et le fait d’être à deux dans ce projet a été le moteur.

Gaëtan partage actuellement son activité professionnelle entre le centre Le CAP et la clinique du chalonnais, Benjamin exerce aussi pour 50% en libéral sur Mervans et l’autre moitié au centre Le CAP. « On retrouve surtout les APA dans le milieu hospitalier et les cliniques, d’où l’idée de proposer cette offre, ça nous a demandé 3 ans de réflexion et 1 an d’installation avant d’ouvrir, il fallait trouver le bon endroit et surtout le bâtiment le mieux adapté à notre structure. Nous pouvons accueillir des personnes individuellement ou par petit groupe mais nous privilégions l’accompagnement et non pas le nombre afin d’être toujours avec les personnes. Nous utilisons du matériel médical professionnel adapté à tout type de public» nous confiaient les deux enseignants APA et d’ajouter : « Nous restons à notre place dans notre métier et nous travaillons en étroite collaboration avec les services de santé, nous exerçons sous prescriptions médicales, des kinés, des médecins, des spécialistes de la santé… »

A qui s’adresse ce centre ?

APA s’adresse à tout type de personnes : les personnes en situation de handicap, les sportifs, les séniors, les personnes en surpoids ou souffrant d’obésité, de problèmes cardiovasculaires, de sclérose en plaques, de cancer. Elle s’adresse aussi aux personnes ayant des problèmes liés à une blessure ou souhaitant reprendre leur activité suite à une rééducation.

Comment se déroule les séances ?

La prise en charge passe par une évaluation avant l’établissement de programmes personnalisés et de thématiques adaptés aux problématiques de chaque individu. Cela permet de repérer les besoins des personnes (enfant ou adulte), d’évaluer leurs capacités physiques, fonctionnelles et d’identifier les bonnes activités à des fins de réadaptation

Quels sont les équipements utilisés ?

L’espace renforcement musculaire : un ergocycle à bras permettant son utilisation en fauteuil pour les personnes à mobilité réduite grâce son bras orientable, des coussins d’équilibre, un appareil de musculation.

L’espace cardio avec un tapis de marche, un vélo elliptique, un vélo d’exercices connecté en wifi et piloté par ordinateur.

L’espace cours collectifs avec du matériel permettant de proposer divers types d’exercices.

Gaëtan et Benjamin souhaitent à terme lutter contre les risques dus à la sédentarité et accompagner les personnes concernées grâce à l‘activité physique. Le concept APA est relativement récent, en France il a environ 40 ans.

Explications : Sources Wikipédia ̏Au début des années 1970, après quelques écrits et rencontres diverses, le concept d'activité physique adaptée a été reconnu internationalement dans le cadre d'un congrès mondial Il a été introduit en Europe en 1979 par Jean Claude De Potter qui organise le 2e symposium international en activité physique adaptée à l’Université libre de Bruxelles. En 1992, en France, le concept APA est officiellement reconnu comme un champ appartenant à la 74e section du Conseil national des universités (CNU) du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. En 2007, le sigle APA est élargi à celui d’APA-S, « Activité Physique Adaptée & Santé ».˝

Pour contacter et/ou prendre rendez-vous, vous pouvez écrire par mail ou téléphoner :

lecap.co[email protected]

tél. : 09 83 37 99 97

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site : www.lecap71.fr

C.Cléaux