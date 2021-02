A 21 ans, Julie et Thomas quittent Chartres et lancent Chat Médical sur la région de Chalon sur Saône

C'est à Sassenay qu'ils ont fait le choix de s'installer et de lancer leur activité professionnelle.

Dire que les jeunes ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie professionnelle, c'est méconnaître Julie Boucard et Thomas Chassaing, âgés l'un et l'autre de 21 ans !

"Avec le confinement, on a finalement décidé de se lancer avec 6 mois d'avance. On a quitté Chartres pour rejoindre la région de Chalon sur Saône et s'installer au vert à la campagne" concèdent le binôme. Forts d'une première expérience professionnelle dans le milieu du matériel médical, Thomas Chassaing, patronyme bien connu du côté de Sassenay, a décidé de rejoindre les terres familiales pour finalement se lancer.

"Chat Médical"... n'allez pas voir une passion pour les chats !

Contraction de Cha (pour Chalon sur Saône) et de Chassaing, "on trouvait que ça sonnait bien" plaide Thomas. En attendant Chat Médical propose un service sur-mesure de matériel médical sur l'ensemble du secteur de Beaune et Chalon sur Saône. "Notre recette, c'est notre réactivité et des prix étudiés aux besoins".

Laurent Guillaumé