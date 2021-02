Triste nouvelle chez les Tangos de Chalon

Communiqué du RTC

La triste nouvelle est tombée ce jeudi matin : le Gren’s nous a quitté la nuit dernière… Un avant ne recule jamais, disait souvent Richard ! En bon avant Tango, il n’a pas reculé et a donc fait face, ces derniers mois, sans rien lâcher… mais l’adversaire n’était pas loyal !

Quand on lui a appris la nouvelle, un de nos actuels joueurs séniors, qui le connaissait depuis tout gamin, comme il dit, a tout résumé de Richard : « Il était un vrai passionné et nous l’aimions pour ça ! »

Oui, Richard était définitivement un passionné… passionné de la vie, passionné des gens vrais, qui s’engagent, qui ne craignent pas de pousser le coup de gueule dans un élan de spontanéité et de franchise, qui ne lâchent rien à leurs valeurs et leurs idées… et donc, forcément, notre Gren’s était passionné du rugby, le vrai, le pur, celui qui envoie du jeu et respecte les fondamentaux avec des avants qui ne lâchent rien, pour que toute l’équipe puisse s’exprimer !

Cette passion du rugby, le Gren’s la déclinait aux couleurs Rouge et Noir du Stade Toulousain comme aux couleurs Tangos chalonnaises !

Au fil des saisons, il aura sous ces couleurs chalonnaises déployé toute son énorme énergie dans le combat, la solidarité, l’engagement au service des copains et pour l’amour et la défense du maillot… joueur, éducateur, supporter, bénévole efficace, accompagnateur des jeunes, photographe-reporter… qui ne l’a pas croisé sur les terrains ou alentours ?

Le compter à nos côtés avec Sophie son épouse, et ses enfants, dès les premiers jours du RTC, était pour notre club un garant des valeurs que nous voulions faire durablement nôtres… et pour les dirigeants un rappel permanent de la ligne à suivre !

Nous aimons à croire que notre aventure commune lui aura donné du bonheur, que ce soit en tribune d’honneur comme ce dimanche de derby fin février 2020 contre Chagny où nos joueurs lui avaient boosté le moral alors qu’il venait d’apprendre qu’un sacré combat s’imposait à lui, que ce soit à la cuisson des merguez un jour de fête du club, mais aussi, et peut être encore plus, aux bords du terrain les samedis pour encourager Mathis et Gabi, ses deux fistons, défendre à leur tour le maillot Tangos et porter haut les couleurs de notre club…

Richard, ton départ nous motive encore davantage à ne rien lâcher, pour entretenir ta passion dans le temps…

Soyez assurés, Sophie, Mathis, Gabriel et Lili, que tous les Tangos d’hier et d’aujourd’hui vous accompagnent en pensée et vous soutiennent en cette terrible épreuve... votre Papa et mari restera toujours avec nous, dans nos cœurs.