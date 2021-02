Transformation numérique, par où commencer ?

Mardi 23 février 2021 de 17h00 à 18h30 Webinaire

Vous êtes convaincus que vous devez digitaliser votre entreprise pour optimiser votre compétitivité, améliorer votre relation client, valoriser votre entreprisemais vous ne savez pas comment et par où commencer. Ce webinaire est pour vous !

La transformation numérique n’est pas une simple digitalisation des outils et des process. C’est une nouvelle manière de créer de la valeur en réinterrogeant son business model dans un nouveau contexte. Elle appelle ainsi unetransformation globale de l’entreprise centrée sur trois chantiers : le client, l’organisation et les partenaires de l’entreprise. La technologie vient en appui.

Salah-Eddine Benzakour, expert en marketing, stratégie et transformation numérique vous apportera son expertise et des pistes de réflexion pour votre transformation et Rodolphe Roy, dirigeant de la société ATS vous fera part de son retour d’expérience.

POUR S'INSCRIRE