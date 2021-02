AVIS DE DECES - Madame Lucienne DUCROT née JARRY

VARENNES-LE-GRAND, - SAINT-CYR



Marie-Thérèse et André Vérot,

sa fille et son gendre ;

François et Florence,

Agnès et Antony,

Cécile et Fabien,

Christophe et Mélanie,

ses petits-enfants ;

Aurélie, Baptiste, Louis,

ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux, nièces et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne DUCROT

née JARRY

survenu le 12 février 2021 à l'aube de ses 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 17 février 2021 à dix heures en l'église de Varennes-le-Grand.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Sennecey-le-Grand et son médecin traitant pour leurs bons soins et gentillesse et rappelle à votre souvenir son époux

Louis Ducrot

décédé en 1999.

Lucienne repose en la maison funéraire Geoffroy de Tournus, rue Paul Bert.