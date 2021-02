AVIS DE DECES - Madame Jacqueline BLIN née KUNTZMANN

CHALON-SUR-SAÔNE



Alain, Thierry et Patricia,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jacqueline BLIN

née KUNTZMANN

survenu le 14 février 2021, à l'âge de 82 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le lundi 22 février 2021, à seize heures trente, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

La famille rappelle en son souvenir la mémoire de son époux

Pierre

décédé en 2002.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.