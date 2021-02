AVIS DE DECES - Madame Yvette VAUDET née GAUDILLAT

LUX, SAINT-AMBREUIL, - CHALON-SUR-SAÔNE



Jocelyne Dubois, Christine et Patrick Chevaux, Laurence Vaudet,

ses enfants ;

Isabelle, Maud, Guillaume, Antoine et leurs conjoints,

ses petits-enfants ;

Chloé, Maïlys, Elisa, Fiona,

ses arrière-petites-filles ;

ses belles-sœurs,

ses neveux et nièces,

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette VAUDET

née GAUDILLAT

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées en l'église de Lux,

mardi 23 février à quinze heures.

La famille rappelle à votre souvenir, son époux

GILBERT

décédé en 2012.