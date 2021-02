Déjà quasi 3 millions de vues pour McFly et Carlito défiés par le Président de la République

Les YouTubeurs McFly et Carlito ont répondu au défi lancé par Emmanuel Macron. Ce dimanche, ils ont mis en ligne la fameuse vidéo... qui cumule en quelques heures près de 3 millions de pages.

Objectif 10 millions... McFly et Carlito, les Youtubeurs ne devraient pas avoir trop de mal à pulvériser le seuil fixé par Emmanuel Macron. En guise de gain, ils pourront tourner leur prochain clip à l'Elysée... avouez que ça mérite de relever le défi, d'autant plus lorsque c'est le Président de la République qui vous sollicite. "Les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver tous ensemble", expliquent les deux vidéastes en légende de cette vidéo.