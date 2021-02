TEMPERATURES - Ce dimanche 21 Février restera comme une journée record en Saône-et-Loire et en Bourgogne

Le record de chaleur journalier est en effet tombé à Mâcon, avec 19°4. Le précédent record, qui datait de 2016, était de 18°1. Mais c’est à Charolles qu’il a fait le plus chaud avec 19°7, ce qui constitue la température la plus élevée non seulement en Saône-et-Loire, mais aussi en Bourgogne pour un 21 Février.