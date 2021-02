Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire, dénonce le "sectarisme dans l'assiette" après l'instauration du menu unique sans viande dans les cantines scolaires à Lyon

Comment peut-on être élu d'un territoire et vouloir détruire un pan important de son économie locale et de son attractivité ?



Comment le Maire de Lyon, l'une des capitales de la gastronomie francaise, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, patrie de Paul BOCUSE et de la Mère BRAZIER, peut-il rétrécir l'assiette des enfants qui fréquentent les cantines de sa Ville, en chassant l'une des valeurs sûres de son territoire, la viande de qualité?



C'est un scandale absolu...comme si un élu avait à imposer ses choix personnels dans l'assiette des enfants de sa commune, sans écouter les professionnels, économes et diététiciens, qui gèrent la restauration scolaire.



Personne n'a jamais dit qu'il fallait manger de la viande à tous les repas, mais en consommer, accompagné d'autres aliments, régulièrement, garantit un équilibre alimentaire et un apport nutritif de valeur, sans parler des circuits courts liés à la proximité des élevages ou de l'éducation au goût.



Rémy Rebeyrotte