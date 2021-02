AVIS DE DECES - Madame Christiane GRANGEON

CRISSEY



Chantal et André Verrien,

sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux et sa nièce ;

ses petits-neveux ;

ses fidèles amis ;

et les familles Demond, Valot, Verpiot,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Christiane GRANGEON



survenu le 19 février 2021, à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le 26 février 2021 à quinze heures trente en l'église de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de ses parents,

Albert et Marguerite