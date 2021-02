CORONAVIRUS - La barre des 30 000 nouvelles contaminations franchie ce mercredi

Alors que les indicateurs sanitaires laissaient entendre un apaisement de la situation. Un niveau de contaminations nouvelles qui n'avait été atteint depuis le mois de novembre.

La situation qu'on espérait voir s'apaiser vient de changer de ton ce mercredi. En l'espace d'une semaine, les nouvelles contaminations ont augmenté de 26 %, et plus de 31500 nouveaux cas pour la seule journée de mercredi selon Santé Publique France. A ce jour, ce sont 25 614 personnes qui sont hospitalisées pour COVID19 et 3436 sont en réanimation. Un seuil de plus de 30 000 nouveaux cas bien loin des objectifs de 5000 nouveaux cas attendus par le gouvernement.