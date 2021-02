Paroisse du Bon Samaritain : Le Foyer Saint Joseph propose une vente de fromages du Jura

Basée au Centre Pastoral Ste Thérèse à Saint Rémy, l’association Foyer Saint Joseph cherche des fonds pour assurer l’entretien des bâtiments paroissiaux.

L’association Le Foyer Saint Joseph au sein de la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais a pour vocation première l’entretien des bâtiments du Centre Pastoral Sainte Thérèse à Saint Rémy. Qu’il s’agisse de la chapelle par elle-même, mais aussi du logement du prêtre, des salles de réunions ou des bureaux de permanence, sans oublier le matériel et le mobilier inhérent à ces bâtiments, la cour et les arbres du parc attenant, tout ceci est géré par l’association.

Bien évidemment comme toute association il lui faut trouver les moyens matériels et financiers de fonctionner pour réaliser son but. L’un de ses moyens est une vente de fromages et de charcuterie de la Fromagerie de Doubs dans le département éponyme.

Ainsi Comté fruité ou doux, Morbier, Raclette, Mont d’Or, Cancoillotte, Saucisse de Morteau, de Montbéliard, saucisson sec au Comté ou encore pâté de campagne font l’objet d’une commande à passer avant le dimanche 14 mars 2021.

Vous faites votre choix à partir du bon de commande ci-dessous et vous l’adressez, accompagné obligatoirement du règlement par chèque à l’ordre du Foyer Saint Joseph, aux personnes référantes de l’association (voir la liste), soit en le déposant dans la boite aux lettres du Foyer St Joseph, 17 rue d’Ottweiller à St Remy ou à la permanence à Sainte Thérèse aux heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Vous pourrez retirer votre commande le vendredi 2 avril 2021 de 16h à 18h salle du balcon au Centre Pastoral, le tout dans le respect des gestes barrières en vigueur.

JC Reynaud

Afin de remettre votre commande avant le dimanche 14 mars 2021 auprès des personnes référantes de l’association:

Pour les Charreaux :

Monique Tillier, 21 rue E. Renan à Chalon sur Saône. Tel 03 85 46 69 04 ou 06 44 72 36 26

Pour St Rémy et autres communes

Lulu Paget 14 rue de la Parelle à St Rémy Tel : 03 85 48 13 58

Marie Jeanne Desbois 10 rue de Champ Rosey à St Rémy Tel 09 86 36 70 12 ou 06 78 05 77 73

Denise Moreau , Le Montceau, 71240, Jugy Tel 06 09 90 38 67

Benoît Moreau , 10 rue Jacob, 71240, Varennes le Grand Tel 06 20 54 96 19