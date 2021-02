Changement d’enseigne à Chalon-sur-Saône : Adieu ‘Leader Price’, bonjour ‘Aldi’

Aldi met à disposition de sa nouvelle clientèle, un magasin entièrement rénové !

Après une rénovation d’un mois environ, le magasin « Aldi » qui a succédé au magasin « Leader Price » avenue Niepce à Chalon-sur-Saône, offre une nouvelle surface commerciale entièrement rénovée.

Cette rénovation a permis à la clientèle dès ce mercredi, jour de son ouverture, de découvrir le nouveau concept du magasin Aldi qui est composé de nouveaux services dans la boulangerie (avec une gamme de pains et de viennoiseries cuits sur place), un large choix de fruits et légumes, un rayonnage de produits bios (mais aussi vegan et snacking) un rayon d’ustensiles et de marchandises, un rayon spiritueux, de multiples frigo et congélateurs pour assurer la chaine du froid, des aliments …

Ce magasin à la devise « la meilleure qualité au meilleur prix » vous propose un magasin moderne avec des caisses sécurisées Covid et accessibles pour les PMR (Personne à Mobilité Réduite) ainsi que des allées spacieuses, tout en prenant soin de la préservation du climat en proposant un éclairage de LED qui permet de contribuer à la lutte contre les effets de serres.

Cette surface commerciale propose plus de 1000 produits qui portent le logo biologique européen. L’enseigne définie ses valeurs clés comme : la simplicité, la responsabilité et la fiabilité ! Info-chalon était présent ce matin pour constater que bon nombre de chalonnais et grands chalonnais avaient déjà adopté le nouveau concept qui leur était proposé.

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B.