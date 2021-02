Caisse Crédit Mutuel de Saint-Marcel - Convocation à l'Assemblée Générale

03 Présentation du bilan et du compte de résultat.

04 Rapport du Conseil de Surveillance et certification des comptes.

05 Approbation du bilan et du compte de résultat. Affectation du résultat.

06 Résolutions, quitus et décharge au Conseil d'Administration.

08 Elections au Conseil de Surveillance. 2 sièges sont à pourvoir (*).

M MUSSET THIERRY , M CANTIN LUCIEN , élus sortants, sollicitent le renouvellement de votre confiance.

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARCEL, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée

30 ROUTE DE DOLE 71380 ST MARCEL - Régie par les art. L511-1 et s. du CMF - RCS CHALON SUR SAONE 493899256

TVA intracommunautaire FR 82 493 899 256 - Intermédiaire en opérations d'assurance : ORIAS 07003758 CCM affiliée à la CF de CM www.orias.fr Médiateur de la consommation du Crédit Mutuel 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin La Demi Lune www.lemediateur-creditmutuel.com Pour toute demande sur la bonne exécution du contrat ou réclamation d'un consommateur : 09 69 36 05 05 (appel non surtaxé)