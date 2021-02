Semaine encore ensoleillée en Saône et Loire mais ça se complique ...

Après quelques jours de douceur historique, les températures vont reprendre leur rythme normal de saison hivernal.

Retour à la normale en Saône et Loire. Météo France prévoit encore quelques jours de douceur avec des températures avoisinant les 13°c malgré un vent du nord particulièrement présent, avant de plonger à nouveau. Des phases de gel sont même à prévoir au regard des prévisions. La pluie devrait refaire son apparition à compter du 10 mars. Entre temps, températures plus froides et soleil devraient rythmer nos journées. Profitez de la semaine qui vient au moins jusqu'à jeudi ! Après ça commence à se compliquer...