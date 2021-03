Cheilly les Maranges, sous les feux des projecteurs ! Intraitable diffusé ce soir sur France 2

Après Cédric Klapisch et son film, « Ce qui nous lie », c’est Marion Laine, actrice et réalisatrice de film qui a décidé de poser ses caméras à Cheilly les Maranges pour tourner sa nouvelle production, « Intraitable » qui sera diffusée sur France 2, ce soir.

Elle était accompagnée de Zineb Triki, (Actrice de la série Le bureau des légendes sur Canal+), Patrick Timsit (Humoriste et comédien) et Fred Testot (Omar & Fred SAV de Canal +) et d’une équipe d’une quarantaine de personnes (techniciens, acteurs, producteurs, réalisateurs, caméramen, preneurs de son, etc. ).

Plusieurs domaines viticoles de la Côte de Beaune avaient été envisagés pour la réalisation de ce téléfilm, mais seul le domaine Chevrot a été retenu pour son caractère authentique et ses vastes locaux et aussi la grande disponibilité de toute la famille

Pendant près d’un mois, l’équipe du film a investi le domaine viticole dans une ambiance détendue et sympathique tout en respectant les gestes barrières.

Le film est une fiction relatant le procès du viticulteur bio de Beaune, Emmanuel Giboulot, refusant de traiter ses vignes contre la maladie de la flavescence dorée.

Différentes scènes ont été filmées sur Cheilly les Maranges, soit au domaine, soit dans les vignes et même en gare de Cheilly.

Pour beaucoup, ce fut l’occasion de découvrir une région de la Bourgogne méconnue, la vallée des Maranges dont les paysages automnaux étaient magnifiés par la présence du soleil et ses nectars.

Une belle publicité pour la région et en particulier pour Cheilly les Maranges !