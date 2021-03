Jeune producteur cherche artistes : Florian Charlet lance un appel aux artistes locaux

Une passion ne se tarit pas : Florian Charlet a toujours été un fan du rappeur 2Pac. Sa passion l’a emporté, depuis sa création de la première communauté de fans en Europe, vers la promotion du label créé par la famille de l’artiste. Élargir la promotion musicale est son vœu le plus cher : il lance ici un appel aux artistes de la région chalonnaise : « Créons ensemble notre propre label ».

Florian Charlet vit aujourd’hui à Fontaines, exerce un métier, mais il n’oublie pas sa passion, qui le guide toujours vers la musique, plus précisément la production.

Il était une fois un fan…

Il est fan d’une icône du rap… assassinée en 1996 à Las Vegas, à l’âge de 25 ans : j’ai nommé le rappeur Tupac Shakur, plus connu sous son nom de scène 2Pac. Ça vous revient ? Mais oui ! Celui-là même qui est considéré comme l’un des plus grands rappeurs de tous les temps ! Une mort prématurée – et quelle mort ! – qui en fait l’un des artistes comptant le plus d’albums après sa mort et, donc, rapportant le plus d’argent. En un mot, le « Maitre du flow », « le Meneur parmi les artistes hip-hop », devenu une légende.

Florian Charlet, notre fan, crée en 2007, au sortir du lycée, une communauté de fans de 2Pac « 2Pac Legacy » (l’héritage 2Pac) – la première en Europe – qui retrace toute la vie de l’artiste, compile les anecdotes et les actualités. Le site officiel voit le jour en 2015 et Florian réalisera plusieurs CD mixtapes, en collaboration avec des DJ’s internationaux. Il contribuera à promouvoir en France toutes les actualités concernant 2Pac, notamment le biopic « All Eyez One Me ».

« Ma page Facebook compte 78 000 fans aujourd’hui ! » se réjouit Florian. Un succès qui le fera remarquer par la famille de Tupac, plus précisément son cousin, dont le nom de scène est Revelation…

Le label américain Slave Music Entertainment

Il s’agit d’un label de production de hip-hop, fondé en Géorgie et présidé par le cousin de Tupac. « Revelation a entendu parler de mon travail et de mon site très complet ; il m’a demandé de devenir le producteur artistique et directeur marketing de son label en Europe ». La collaboration débute, Florian s’attache à développer la carrière musicale de Revelation en Europe : le 3e album est en préparation. Pour sa promotion, Florian a pensé à un duo avec la chanteuse Sia et la réponse de l’un de ses agents permet d’espérer que ce projet voie le jour. Affaire à suivre…

Avis aux musiciens de la région chalonnaise !

Les labels de production, on peut dire que Florian Charlet les connait depuis ses années lycée. Ses premiers pas ont lieu à Lyon, de 2007 à 2011, pour le label indépendant CBStyle Records. Il a développé depuis un réseau, des projets aboutis, et un savoir-faire : rencontres d’artistes, promotion d’albums, production… autant d’expériences réussies qui lui ont permis de croire en sa passion.

Intégrer le label de la famille de Tupac est un honneur pour le fan qu’il est, mais c’est aussi un travail qu’il entend développer.

Pourquoi, dès lors, ne pas franchir le pas et créer, en parallèle, son propre label de production ? C’est donc un appel que lance Florian Charlet à travers les pages d’Info-chalon : « J’invite les personnes et professionnels de la musique qui seraient intéressées par ce projet à me contacter. Les artistes pourront m’envoyer leur démo ou autre lien pour que je puisse les écouter, via l’adresse de mon label actuel : [email protected] ».

La balle est dans votre camp, vous pouvez rebondir, et en rythme.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Site officiel de la communauté : www.2paclegacy.fr

Facebook de la communauté : www.facebook.com/2paclegacyfr

Facebook du label “Slave Music Entertainment” : www.facebook.com/slavemusicentllc