Le lions-club Chalon Doyen soutient ses amis restaurateurs en vendant les pots de soupe des chefs du CIFA Jean-Lameloise

Habituellement ils sont une vingtaine. Cette année ils n’étaient que cinq. Mais « La Soupe des Chefs » a encore obtenu un grand succès.

Depuis 2014 le lions-club Chalon Doyen organise, en plein cœur de l’hiver, un dimanche matin, sur le marché de la place Saint-Vincent, sa grande opération « La Soupe des Chefs ». Laquelle sert à envoyer en vacances des enfants de 6 à 14 ans, issus de familles en difficulté, originaires de Chalon et des environs, et qui sont ainsi accueillis durant une quinzaine de jours dans un camp de vacances, situé près de Dijon et encadré par des éclaireurs unionistes de Chalon. Choisis avec soin par les organisateurs, une vingtaine de chefs travaillant dans des restaurants renommés du Grand Chalon et même de plus loin participent généralement à ce rendez-vous toujours attendu.

Un soutien aux restaurateurs



Mais cette année le lions-club Chalon Doyen a été obligé d’annuler cette belle action. Suite aux contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Et notamment celle concernant la distanciation. Car, au fil des éditions, le succès va grandissant et provoque naturellement des attroupements. Ce qui est actuellement interdit.

Malgré les difficultés évoquées précédemment les lionistes chalonnais ont souhaité organiser quand même quelque chose et ont décidé de faire un geste de solidarité en faveur de leurs amis restaurateurs, sans qui il n’y aurait pas d’action...

Cinq soupes délicieuses



En vendant des pots de soupe ce vendredi matin sur le marché chalonnais. Le bénéfice de la vente étant versé à l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Saône-et-Loire, leur organisme de tutelle. Cinq soupes étaient ainsi proposées. Confectionnées par les chefs du CIFA Jean-Lameloise de Mercurey. Une soupe à l’oignon par Cécile Charbonnier, un velouté d’artichauts camus au lard, piment d’espelette par Nicolas Seigle, une soupe de potimarron à l’écorce d’oranges, éclats de noix par Eric Laupin, un bouillon poulette par Frédéric Muller et enfin une soupe aux choux et parmesan par Hervé Girard. De quoi régaler vos papilles...

Pour la plus grande satisfaction de France Boyet, past-présidente du club, et des membres présents les quelque cent cinquante boîtes d’un litre sont parties en un peu plus d’une heure, moyennant la somme de 5 euros. A Chalon on aime la bonne soupe et on sait se montrer généreux pour une bonne cause.

De passage place Saint-Vincent Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire et maire honoraire de Châtenoy-le-Royal, s’est arrêtée quelques instants au stand du lions-club Chalon Doyen, afin de féliciter les organisateurs. Des félicitations qui ont bien sûr été transmises au président Gérard Baudot, retenu au CIFA Jean-Lameloise par une seconde vente, qui se déroulait en même temps et au cours de laquelle cent pots ont trouvé preneur.

Gabriel-Henri THEULOT