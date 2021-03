Prochain Meetup de l'innovation organisé à Nicéphore Cité

Webinaire organisé le 18 mars.

Savoir s’entourer est certainement la chose la plus importante à faire avant de créer son entreprise.

Investir, se développer, innover, entreprendre, anticiper l’échec, même en temps de crise, c’est rebondir.

Réussir, c’est être bien informé et bien accompagné !

Ce Meetup de l’innovation s’adresse aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprise qui souhaitent développer leurs capacités à agir pour mieux surmonter leurs éventuelles difficultés et rebondir en s’ouvrant sur de nouveaux horizons.

Avec l’intervention de Dimitri Pivot, Président Fondateur de SECOND SOUFFLE

Créer en juillet 2010, l’association SECOND SOUFFLE accompagne TOUS les entrepreneurs à anticiper l’échec et rebondir rapidement après un insuccès entrepreneurial.

Composé de plus de 300 bénévoles, chefs d’entreprise, experts métiers, mentors et coachs, SECOND SOUFFLE est implantée nationalement et est soutenue par BPI France, DGE, Fondation Entreprendre et des acteurs économiques privés.





