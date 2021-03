Changement de patrons à la carrosserie Genelot à Chalon Nord

Cyril et Marine Tabary ont repris les commandes de l'établissement bien connu à Chalon sur Saône. Le clin d'oeil d'info-chalon.com.

Thierry Genelot, carrossier chalonnais bien connu après avoir dirigé sa première carrosserie à Saint Jean des Vignes, c'est dans les années 90 qu'il avait fait le choix de s'installer en face de la cartonnerie en zone nord, 10 rue Louis-Jacques Thénard. "Du jour au lendemain, j'avais multiplié par 4 le nombre de véhicules en déménageant sur ce secteur, l'ancien avec ses 194 m2 étant devenus bien trop petits" confie l'ancien patron, désormais à la retraite.

C'est à Cyril et Marine qu'il a confié les clés de sa belle aventure professionnelle, ainsi que de prendre soin de son fils carrossier, qui poursuit l'aventure à leurs côtés en tant que salarié. "On continue dans la continuité" confie Marine, âgée de 25 ans et Cyril 26 ans. "On a eu le soutien de nos partenaires financiers, ça fait plaisir de voir qu'on croit dans notre projet professionnel", l'occasion de saluer le tutorat de Thierry Genelot dans cette reprise qu'on peut qualifier de "réussie".

Formé au lycée Thomas Dumorey, après avoir fait ses armes chez Peugeot Nomblot à Châtenoy le Royal, Cyril Tabary a découvert l'envie d'aller plus loin dans la gestion d'un garage après son expérience à Buxy au garage Gandrey.

Malgré le contexte sanitaire, le couple a tenu bon et le projet s'est concrétisé en novembre dernier avec l'officialisation de la reprise. L'occasion de poursuivre le travail de carrosserie sur les véhicules anciens mais aussi de peinture industrielle sur des machines-outils. De nombreux partenaires ont d'ailleurs renouvelé leurs confiances à la toute jeune équipe au point que le garage porte désormais le nom de Tabary-Genelot

Le garage est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h - 14h à 18h - Prêt de véhicule sur intervention.

Laurent Guillaumé