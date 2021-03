Rassemblement à Chalon pour la Journée Nationale d’action de soutien à la Culture…

Une action menée par une intersyndicale interprofessionnelle des organisations CGT, FSU, Solidaires, Unef, MNL et FIDL. Le publireportage info-chalon.com !

Ce jeudi, aux alentours de 12 heures, tous les acteurs des différents organismes et structures de la culture à Chalon-sur-Saône, s’étaient donnés rendez-vous place du Port Villier pour une mobilisation interprofessionnelle en soutien à la culture.

Ce rassemblement, à l’appel de l’intersyndicale nationale pour une journée d’actions et de soutien à la culture et au service public, a rassemblé environ soixante personnes. Ainsi les différentes structures culturelles chalonnaises étaient représentées : Le Conservatoire du Grand Chalon, l’Espace des Arts ‘Scène nationale’, les Abattoirs, l’Arrosoir, le Collectif la Méandre, Chalon Dans la Rue, Les Arts de la Rue…

Sur place, Nicolas Royer, directeur de l’Espace des Arts précisait à info-chalon : « Aujourd’hui, c’est une journée intersyndicale de soutien afin de rebrancher la Culture et que l’on puisse continuer à vivre à travers de tout cela, afin de donner de l’espoir, voire donner des horizons. Force est de constater que cela fait 1 an effectivement que l’on vit sans culture, sans liens et qu’on a l’impression d’être les oubliés. Tout cela, pour apporter aussi, notre soutien aux artistes auxquels j’ai une pensée très forte à cet instant, aux publics et tout ce qui fait notre communauté. Nous sommes ici pour lutter ensemble contre quelque chose que nous trouvons trop injuste comme par exemple de pouvoir entrer dans les grands magasins, entrer dans les transports en commun… et de ne pas pouvoir s’assoir dans une salle de spectacle ou d’ouvrir des musées... C’est une histoire de société et on veut rappeler ici l’urgence et l’absolue nécessité de redonner un peu d’espoir, de joie et de plaisir aux gens. J’ai entendu ce matin sur les ondes qu’il y avait 25% de la population du pays qui se déclarait en dépression, alors peut-être que cette exception et ce bien culturel français qu’est la culture pourrait palier cet état dépressif […] Je crois que dorénavant, il faudra être très innovant et très inventif pour faire revivre le lien entre nous tous ! ».

