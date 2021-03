Communiqué :

Prêt participatifs : la CPME salue un dispositif adapté aux PME souhaitant investir

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce matin la mise en place d’un nouveau prêt partiellement garanti par l’État, le « prêt participatif ».

Alors que depuis plusieurs mois les entreprises souffrent de l’impact des restrictions liées à la crise sanitaire, il était important de permettre à celles qui le souhaitent, de pouvoir continuer à investir et ainsi faire évoluer leurs modèles en préparant dès à présent l’après-Covid.

« Ce dispositif, qui a été élaboré en participation avec la CPME, constate satisfait Thierry BUATOIS, président de la représentation patronale des TPE-PME du département, pourra dans la limite de 12,5% du chiffre d’affaires 2019, concerner les PME faisant plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires (et 8,5% du chiffre d’affaires pour les ETI).

Il conviendra cependant d’être vigilants sur la fluidité de sa distribution par les banques. Le caractère subordonné de ces prêts et leur qualité de quasi-fonds propres devront également être reconnus par tous ». « Pour que ce produit atteigne pleinement ses objectifs, précise-t-il, il devra avoir un effet de levier. Un euro de prêt participatif devrait, à nos yeux, permettre l’obtention d’au moins un euro de prêt bancaire classique.

Favoriser l’investissement, prévient le Président BUATOIS, ne doit bien entendu pas signifier cesser d’accompagner les entreprises en tension de trésorerie. Nous estimons plus que jamais nécessaire de faire évoluer les PGE en « prêts de consolidation » permettant de financer les créances accumulées et reportées du fait de la crise ».