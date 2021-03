Vincent Chauvet, maire d'Autun, a-t-il commis l'irréparable en s'attaquant à Gilles Platret sur CNEWS ?

Invité sur le plateau de la journaliste Nelly Daynac, Vincent Chauvet, maire d'Autun s'est attaqué à l'arrêté municipal du maire de Chalon sur Saône... et bien mal lui en a pris ! Vincent Chauvet, maire d'Autun a souhaité apporter des compléments.

Visiblement Nelly Daynac, journaliste de CNEWS, ne s'attendait pas à ce que Vincent Chauvet, maire d'Autun, s'en prenne aussi fortement au maire de Chalon sur Saône. "Vous y allez un peu fort là. Nous on l'aime beaucoup Gilles Platret !" a lancé la journaliste, qui a pu compter sur le soutien des deux autres invités du plateau. Au point de comprendre que Vincent Chauvet ne devrait pas revenir de sitôt sur le plateau de Nelly Daynac... Sur son facebook, Gilles Platret a enfoncé le clou en direction du maire d'Autun, le qualifiant de "visage de la haine. Nous avons notre mot à dire sur nos propres vies. Nous n’ambitionnons pas de devenir des moutons tout juste bons à nous taire et à nous laisser manger la laine sur le dos. Ça s’appelle la démocratie. Et ça s’appelle la France !".

L.G

Réaction de Vincent Chauvet

Vous écrivez "Vous y allez un peu fort là. Nous on l'aime beaucoup Gilles Platret !" a lancé la journaliste, qui a pu compter sur le soutien des deux autres invités du plateau. Or, en réalité la journaliste a bénéficié d'une approbation de deux de ses invités (sur trois) : Arnaud Viala, député LR qui a soutenu par solidarité son collègue des Républicains, et Patrick Mignon, porte-parole du micro-parti d'extrême droite VIA. Le journaliste Frédéric Durand, ancien du journal L'Humanité, troisième invité en plateau, n'est pas allé dans ce sens.

Vous écrivez également "Au point de comprendre que Vincent Chauvet ne devrait pas revenir de sitôt sur le plateau de Nelly Daynac..." Sur ce point, que vos lecteurs inquiets de ne plus me voir à l'antenne de cette chaîne d'info en continu se rassurent, une nouvelle invitation en plateau est d'ores et déjà programmée.

Enfin, vous partagez le post facebook de Gilles Platret me qualifiant de "visage de la haine". J'ai moi-même partagé aussi un extrait de l'émission, (et non tronqué à la différence de celui de mon collègue de Chalon), accompagné d'une justification étayée de mes propos : https://fb.watch/40XdwNj0K7/