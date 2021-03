Coup d'envoi de la collecte nationale des Restos du cœur

Cette collecte, qui démarre vendredi et s'achèvera dimanche, prend une connotation toute particulière en cette année COVID dont les associations craignent un renforcement de la précarité et de l'appauvrissement en France.

La campagne 2020 avait permis de collecter 7400 tonnes de denrées alimentaires soit l'équivalent de 7 millions de repas. En cette année 2021, la collecte qui débute aujourd'hui et se terminera dimanche soir, espère recueillir davantage, alors que le contexte social s'est complexifié en France. Selon une étude publiée en février, plus de 2,1 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en ce début d'année 2021 et plus de la moitié (51%) des personnes aidées déclarent y avoir recours depuis moins d'un an.