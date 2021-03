ELECTION REGIONALE - La France insoumise présente ses chef.fes de file départementaux en Bourgogne-Franche Comté

Dans le cadre des élections départementales et régionales de 2021, la France insoumise a investi des binômes paritaires de chef.fes de file dans chaque département de la région Bourgogne-Franche-Comté. Autour des chef.fes de file régionaux que sont Séverine Véziès et Arnaud Guvenatam, les binômes paritaires insoumis auront la tâche d’animer les campagnes départementale et régionale de la France insoumise et de continuer le travail engagé depuis plusieurs mois pour fédérer autour de causes communes.

Nous avons veillé à ce que la diversité sociologique et professionnelle permette d’investir des personnes à l’image de la société. Salarié.es, agricultrices et agriculteurs, étudiant.es, enseignant.es, technicien.nes, cuisinier, personnes actives et retraitées représentent la France insoumise et le peuple dans sa diversité.

Nos chef.fes de file départementaux sont également des personnalité.es engagé.es autour des thématiques qui seront centrales pour engager la nécessaire bifurcation écologique, la prise en compte des urgences sociales, sanitaires et démocratiques.

Binômes de chef.fes de file par département