Plus de 66,17 M€ d’aides régionales votées ce vendredi au conseil régional de Bourgogne-Franche Comté

Pland’accélération de l’investissement

 Extension du site emblématique de Bibracte

La politique régionale en faveur du patrimoine a été fortement renforcée ces dernières années, tant il représente une richesse culturelle et une source d’attractivité pour chaque territoire concerné. Par ailleurs, le plan d’accélération d’investissement régional, voté en Assemblée plénière le 9 octobre 2020, intègre un soutien régional visant à accélérer les travaux de plusieurs sites patrimoniaux, afin de restaurer et valoriser les sites majeurs, soutenir des projets participant au développement local des territoires, rendre accessible le patrimoine à tous les publics, contribuer à un développement touristique de qualité... Cette relance par l’investissement, pour un montant de plus de 10 M€, aura un impact important et positif pour les entreprises qui œuvrent dans le secteur de la restauration patrimoniale, qu’elles soient généralistes ou spécialisées.

Dans le cadre du PAIR, la commission permanente approuve le projet d’extension du site emblématique de Bibracte, reconnu au niveau international, avec une salle polyvalente avec gradins qui permettra d’accueillir des conférences ou spectacles, et une salle d’expositions temporaires plus vaste, pour un montant de 600 000 € (coût du projet : 2,8 M€).

 Fonds de relocalisation

Le fonds de relocalisation et de transition vers une économie décarbonée consiste à accompagner les entreprises dans le cadre de la relance sur des enjeux de relocalisation, de santé, de transition énergétique et écologique et de reprise d’entreprises en difficulté.

Quatre dossiers, concernant des entreprises du Doubs, sont approuvés pour un total de 831 028 € :

- Deux dossiers au titre du fonds de relocalisation pour un montant de 551 028 €, dont 151 028 € à l’entreprise MDA à Avoudrey (25) et 400 000 € à la Papeterie de Mandeure (25) ;

- Deux dossiers de « mutation-reprise à la barre du tribunal » pour 280 000 €, dont 200 000 € à F2J Japy à Valentigney (25) et 80 000 € à Cenats à Châtillon-le- Duc (25).

 La Bourgogne-Franche-Comté, destination majeur du tourisme fluvestre

Dans le cadre du PAIR, la Région a décidé de mettre en place une mesure visant à renforcer sa participation aux investissements liés à l’entretien des infrastructures fluviales de la région, au développement d’itinéraires fluvestres et à l’adaptation de l’offre touristique aux attentes des touristes à hauteur de 4 millions d’euros.

Une convention avec VNF doit permettre de renforcer l’attractivité de la Bourgogne-Franche- Comté comme l’une des destinations touristiques majeures du tourisme fluvestre européen (fluvial, itinérances).