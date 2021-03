Opération Pommes d'Amour à Chalon ce samedi organisée par les forains

Pour celles et ceux qui seront à Chalon sur Saône ce samedi après-midi, le rendez-vous est donné Place de Beaune.

Le rendez-vous a été donné par les forains et par l'intermédiaire de la ville de Chalon sur Saône, qui invitent les Chalonnais à se rendre ce samedi après-midi entre 15h et 16h Place de Beaune. Pommes d'Amour, barbe à papa et autres cadeaux sont au rendez-vous. Une opération de solidarité menée par les forains afin de remercier les soignants et autres personnes mobilisées dans ce contexte sanitaire et plus largement les Chalonnais.