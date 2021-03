Des travaux en perspective Avenue Kennedy à Chalon sur Saône

Du 8 au 12 mars prochains, le service Espaces Verts interviendra sur les terres-pleins centraux de l’avenue Kennedy, entre le rond-point Kennedy et la rue Saint-Helens. Les arbustes y étaient en effet vieillissants, manquaient de terre et, par manque de taille, pouvaient poser des problèmes de sécurité par manque de visibilité. Les terre-pleins vont être entièrement réaménagés et repourvus en végétaux.