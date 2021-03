Le  ̏Restaurant des enfants˝ à l’Escale de Saint Rémy : Priorité à la cuisine locale.

Le ̏restaurant des enfants˝ à l’Escale n’a pas d’étoile mais on y cultive l’art de bien manger pour le plaisir des enfants des écoles maternelles et primaires.

La commune de Saint Rémy compte environ 550 élèves, primaires et maternelles confondus, répartis sur 3 groupes scolaires. Pour rejoindre l’Escale, lieu de restauration, les enfants de maternelles viennent en bus ainsi que les élèves de primaires des 2 écoles les plus éloignées. Cela représente un total de 250 repas servis par jour répartis en deux services pour cause de crise sanitaire. C’est toute une organisation qu’il a fallu mettre en place pour être conforme aux règlementations gouvernementales. Il en a été de même pour les repas et les goûters des enfants pendant les périodes de vacances, les temps périscolaires et l’accueil des mercredis.

Ce jeudi à midi, Florence Plissonnier Maire de la commune, Brigitte Martin Adjointe aux affaires scolaires et Mélanie Légée nouvelle Directrice générale des services étaient attendues par Martine Bonnin Directrice du CCAS pour une visite du ̏restaurant des enfants˝. « Les enfants étant répartis dans plusieurs salles, en petit nombre par table pour respecter les conditions de distanciations et d’accueil de restauration, il a été nécessaire de réquisitionner une salle de l’Escale qui était utilisée par le Grand Chalon » faisait remarquer Madame le Maire.

Les animateurs, animatrices, ATSEM et agents d’entretien sont présents pendant les repas des enfants. Le chef et son second, deux professionnels, assurent l’élaboration des plats cuisinés, la préparation des crudités, des pâtisseries et de tout ce qui peut être fait sur place avec des produits locaux, régionaux, français, labélisés AB, AOC, AOP ou encore IGP. Les changements de saisons, les différentes fêtes sont les bons moments pour proposer des repas à thème ainsi que la semaine du goût en octobre où les enfants et surtout les plus jeunes vont découvrir d’autres mets, éduquer leurs papilles à des goûts ou des saveurs parfois méconnus.

Un effort constant est fait, lors des achats, en direction des produits Bio et des circuits courts, ce qui donne la possibilité aux enfants de manger de bon produit et surtout d’avoir des menus diversifiés. Chaque semaine un menu végétarien est proposé, encore un signe du bon respect de la réglementation nationale (loi Egalim) et des recommandations du “Groupement d'Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition” (GERMRCN).

Exemples de menus :

Classique : en entrée Duo céleri/carottes bio préparé avec des légumes frais, le plat du jour avec un Piccata de veau à la tomate cuisiné sur place, en légumes Brocolis cuisiné sur place et en dessert Tartelette flan produit local.

Végétarien : en entrée macédoine de légumes préparée sur place, le plat du jour Pizza maison aux 3 fromages et en dessert lacté bio produit local.

Pour aller plus loin dans sa démarche, le restaurant, en partenariat avec le service enfance jeunesse, a mis en place une balance pour peser les déchets (parties des repas non consommée par les enfants et les adultes) pour une prise de conscience collective sur la chasse au gaspillage alimentaire. A son échelle, il contribue aussi à la réduction des emballages et contenants plastiques, produits très néfastes pour notre planète. Toute cette organisation et ces services de restauration ne pourraient pas être de qualité sans une concertation régulière et des temps d’échanges entre les différents intervenants dans la chaine, cuisiniers, animateurs, animatrices, responsables de service et bientôt la commission enfants.

C.Cléaux