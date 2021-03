Une coupure d'électricité sur trois communes de Bresse annoncée... avec en arrière-plan des problèmes de santé publique

ENEDIS va interrompre l'électricité sur les communes de Thurey, Lessard et Diconne, ce lundi 8 mars au matin. Les explications d'info-chalon.com.

Initialement prévue au 15 février, c'est finalement ce lundi que la coupure de courant aura lieu sur les communes de Thurey, Lessard et Diconne. Contrairement à ce qui a pu être être dit ici ou là, il ne s'agit en aucun cas du "scénario de la dernière chance" mais bien de lever ou confirmer l'une des pistes qui pourrait être à l'origine d'un certain nombre de symptômes. Plusieurs personnes d'âges très différents ont confié à info-chalon.com être victimes de ces nuisances tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La Préfecture avait sollicité l'Agence Régionale de Santé face à cette problématique sans nom et qui perturbe un nombre croissant de victimes selon notre décompte et nos rencontres sur le terrain.

Différents symptômes sont précisés et notamment les bourdonnements auditifs, des gênes au niveau de la cage thoracique et de l'abdomen, des maux de tête et des états de fatigue anormaux. Des mesures commanditées par l'ARS au mois de juin dernier sont venus confirmer l'existence de ce bruit. Le rapport d'expertise de l'ARS précise "que ces phénomènes ont été ressentis par le technicien sanitaire en charge de cette affaire, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de plusieurs habitations, ainsi que par différentes personnes s'étant rendues sur les lieux".

Le maire a fait procéder à l'arrêt de différentes sources sonores dans l'environnement proche, dont deux antennes de téléphonie mobile, des silos et même l'activité d'un transporteur routier frigorifique. Mais rien n'y fait. Ces infrasons existent bel et bien et constituent une vraie atteinte à la santé.

Plusieurs pistes restent sur la table. La coupure de réseau si elle s'avère soucieuse d'un protocole transparent, permettra de passer à une autre piste.

Laurent Guillaumé

Article précédent

Un courrier laconique a été distribué dans les boites aux lettres des habitants des trois communes de Thurey, Lessard et Diconne ces derniers jours afin d'annoncer une coupure d'électricité le 15 février prochain de 9h à 11h. Une coupure liée à une enquête technique visant à élucider une problématique de pollution sonore, relevée par un certain nombre d'habitants du secteur de Thurey notamment. La coupure d'électricité pourra toutefois être différée en fonction des conditions météorologiques, au 17 février.

Depuis plusieurs mois, des habitants du secteur en question ont fait savoir des symptômes récurrents tels que des nausées, vertiges, maux de tête, modification du rythme cardiaque ou de la pression artériele, des sensations de brûlure au visage, des pressions occulaires, asthénie et autres douleurs musculaires, pour ne citer que ces symptômes.

La pollution sonore concerne la perception d'infrasons et cela depuis la mi-mars.

Info-chalon lance donc un appel afin de recenser d'autres cas similaires à ceux relevés sur place. N'hésitez pas à prendre contact avec notre rédaction par mail à [email protected] ou au 06 66 52 37 45.

Laurent Guillaumé